مواجهات بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في مناطق متفرقة في الضفة الغربية

وقعت اشتباكات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلى، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة ، وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن فتى فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب عدد من المواطنين بالاختناق، خلال مواجهات في مخيم عايدة شمال بيت لحم إلى الجنوب من القدس.

وأضافت المصادر أن شابا آخر أصيب بالرصاص الحي، فيما أصيب العشرات بالاختناق، خلال مواجهات في بلدة "بيت أمر" شمال الخليل، عقب قمع مسيرة من وسط البلدة تنديدًا باعتداءات الاحتلال وإغلاقه لمدخل البلدة لليوم الرابع على التوالي، ومنع المواطنين وسياراتهم من العبور.