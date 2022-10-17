قوات كييف تعلن حالة التأهب الجوي في عدد من المناطق

أعلنت قوات كييف حالة التأهب الجوي في عدد من المناطق في أوكرانيا فجر الاثنين وشمل الإعلان مناطق ميكولايف وبولتافا وخاركوف وتشيركاسي وأوديسا وسومي ودنيبروبيتروفسك. كما أعلن مسؤولون أوكرانيون التأهب في زابوروجيه وأوديسا.