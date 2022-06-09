هجوم على شرطيين إسرائيليين في القدس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن اثنين من أفراد الشرطة الإسرائيلية تعرضا لهجوم في القدس في وقت متأخر من مساء الأربعاء وقالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن أصوات إطلاق النار كانت مسموعة في منطقة التلة الفرنسية بالقدس وحسب معلوماتها، فإن اثنين من عناصر الشرطة تعرضا للهجوم قبل منتصف الليل، وأصيب واحد منهما بجروح طفيفة، وهما أطلقا النار في الهواء بمثابة نداء الاستغاثة ولم يتم الكشف عن مزيد من التفاصيل بشأن الهجوم أو هوية المهاجمين. ولا يزال البحث عنهم مستمرا.