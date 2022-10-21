مقتل فلسطيني بالرصاص في مداهمة للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم (الجمعة)، إن فلسطينياً قُتل برصاص جنود إسرائيليين في مداهمة ليلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال شهود فلسطينيون إن اشتباكات اندلعت في بلدة جنين خلال المداهمة الإسرائيلية. ولم يذكر متحدث باسم الجيش الإسرائيلي أي تفاصيل عن الواقعة حتى الآن. ويأتي اقتحام القوات الإسرائيلية لمدينة جنين اليوم، بعد شهور من التوتر الذي تفاقم منذ أن بدأت القوات الإسرائيلية حملة في الضفة الغربية في مارس (آذار) قالت أنها رداً على هجمات شنها فلسطينيون في إسرائيل.