تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \18.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

الرئاسة التركية: المعتقلون بتهمة محاولة تخريب خط نقل الغاز الروسي إلى تركيا هم "أوكرانيون

مكتب زيلينسكي يعلن عن وضع حرج للطاقة في أوكرانيا بعد الضربات الأخيرة

الدفاع الروسية: قواتنا المسلحة دمرت محطة الاتصالات الفضائية التابعة لمركز الاتصالات الحكومية بأوديسا

بيسكوف: خلال الضربات على أوكرانيا تم استخدام آليات روسية ولا معلومات بشأن المسيرات الإيرانية

صحيفة أمريكية تكشف عن النتائج الأولية للمحققين الألمان في انفجارات أنابيب السيل الشمالي

وسائل الإعلام تكشف المواقع التي تعرضت للاستهداف في أوكرانيا

غافريلوف: أي تحقيقات يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن المسيرات الإيرانية لا تستحق الاهتمام!

ممثل أردوغان: تركيا تلقت ضمانات أمريكية حول تصدير المنتجات الروسية إلى الأسواق

الدفاعات الجوية الروسية تمنع 6 صواريخ هيمارس أوكرانية من قصف محطة كاخوفكا لتوليد الطاقة الكهرومائية

أول فيديو من تحت الماء يظهر حجم وطبيعة الضرر الذي تعرض له أنبوب "السيل الشمالي" الروسي للغاز

بيسكوف: خلال الضربات على أوكرانيا تم استخدام آليات روسية ولا معلومات بشأن المسيرات الإيرانية

السلطات الأوكرانية: دوي ثلاثة انفجارات في منشآت البنية التحتية والطاقة في كييف

الأسرى الأوكرانيون: لم تتم إساءة معاملتنا وطعامنا ليس أسوأ مما كان في بيوتنا

بالفيديو.. إتمام عملية تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا

السلطات الأمريكية ستنقل أول أنظمة الدفاع الجوي NASAMS إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

بلومبيرغ: الولايات المتحدة لن تتمكن من مواجهة روسيا والصين وإيران في آن واحد

سلطات كييف تعلن حالة تأهب جوي

مجلة the national interest الأمريكية تحدد توقيت هزيمة أوكرانيا من دون مساعدة الولايات المتحدة

السفير الروسي لدى برلين: ألمانيا دمرت التعاون مع روسيا في مجال الطاقة وهناك إمكانية لإمدادها بالغاز

بوريطة: المغرب يقف بشكل تام مع السعودية في كل القرارات التي تتخذها

بايدن يعتزم اتخاذ إجراءات ضد الرياض بعد مشاورات مع الكونغرس

أحزاب لبنانية تؤكد للسفير الروسي: ما قامت به روسيا في أوكرانيا رد منطقي على المساس بأمنها ومصالحها

وسط أزمة متوقعة.. شولتس يعلن أن ألمانيا ستمدد عمل محطاتها النووية الثلاث الأخيرة

البنتاغون يدرس تمويل عمل "ستارلينك" في أوكرانيا

ماسك يعلن سحب طلب "سبيس إكس" للبنتاغون بشأن تمويل عمل "ستارلينك" في أوكرانيا

الإمارات تستنكر تصريحات بوريل في بلجيكا وتستدعي القائم بأعمال رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لديها

صحفي أمريكي: على زيلينسكي أن يعي مكانته جيدا ويكف عن أسلوب الإملاء على حلف الناتو

كندا توسع قائمة العقوبات ضد روسيا

الخارجية الروسية: الولايات المتحدة تستخدم الإعلام الكاذب لتضليل المواطنين الروس

الخارجية الإيطالية تطالب مواطنيها بمغادرة أوكرانيا

محمد بن زايد لزيلينسكي: تبعات الأزمة الأوكرانية تمتد إلى أنحاء العالم كافة

بلينكن: على واشنطن التصدي لروسيا في أوكرانيا لمنع اندلاع نزاعات في مناطق أخرى

واشنطن تهدد بفرض عقوبات على طهران بسبب الطائرات المسيرة

موسكو تؤكد للأمم المتحدة على أهمية تنفيذ "صفقة الحبوب"

الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه فقدت اتصالها بخط شبكة الكهرباء الخارجية

الدفاع الروسية: إتمام صفقة تبادل أسرى مع قوات نظام كييف

الدفاع البيلاروسية: تحتفظ البلاد بحق اتخاذ تدابير وقائية لمنع أي هجوم

كاتب أمريكي: عرض عضوية الناتو على أوكرانيا تحدّ مباشر لموسكو وخطأ لا يغتفر لواشنطن

الاتحاد الأوروبي يوافق على مهمة تدريب الجيش الأوكراني

القضاء الروسي يقرر احتجاز 3 مواطنين متهمين بالضلوع في تفجير جسر القرم

روسيا سترد على المحاولات الغربية لتكثيف العمل لإعادة تشكيل وعي الروس

مينسك تعرب عن قلقها إزاء زيادة الإمكانات العسكرية لبولندا وتصريحاتها بشأن الحرب

الولايات المتحدة تكافئ الفلبين على فسخها عقدا عسكريا مع روسيا