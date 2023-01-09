قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب
آخر تحديث GMT02:26:35
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب

العرب اليوم -

العرب اليوم - قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب

عاجل
برازيليا ـ العرب اليوم

أعلن حاكم مقاطعة برازيليا إيبانيز روشا، أن قوات الأمن البرازيلية، اعتقلت أكثر من 400 شخص من مثيري الشغب في العاصمة، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق مباني حكومية حساسة.

وكتب الحاكم على حسابه في "تويتر: "تم بالفعل اعتقال أكثر من 400 شخص وسيدفعون ثمن الجرائم المرتكبة، نواصل العمل لتحديد هوية المشاركين المتبقين في الهجمات الإرهابية في المقاطعة الفيدرالية التي ارتكبت بعد ظهر اليوم، ونواصل استعادة النظام".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب



أخبار ذات صلة

GMT 02:19 2023 الإثنين ,09 كانون الثاني / يناير

اختطاف 30 شخصًا من محطة قطار في نيجيريا
العرب اليوم - اختطاف 30 شخصًا من محطة قطار في نيجيريا

GMT 13:30 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل
العرب اليوم - إصابة فلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي جنوب الخليل

GMT 13:01 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

تحذيرات فلسطينية من "أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية"
العرب اليوم - تحذيرات فلسطينية من "أكبر عملية تهجير جماعية في الضفة الغربية"

GMT 12:57 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

خامنئي يعين قائداً عاماً جديداً للشرطة الإيرانية
العرب اليوم - خامنئي يعين قائداً عاماً جديداً للشرطة الإيرانية

GMT 12:51 2023 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

القوات الروسية تصد هجوماً بطائرة مسيرة على القرم
العرب اليوم - القوات الروسية تصد هجوماً بطائرة مسيرة على القرم

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 11:39 2023 الأحد ,08 كانون الثاني / يناير

كيت ميدلتون تعتمد حقائب اليد عينها بأشكالها وفخامتها على مدى ١٠ سنوات
العرب اليوم - كيت ميدلتون تعتمد حقائب اليد عينها بأشكالها وفخامتها على مدى ١٠ سنوات

GMT 11:48 2023 الأحد ,08 كانون الثاني / يناير

جزر هاواي لقضاء عطلة ساحرة لا تُنسى
العرب اليوم - جزر هاواي لقضاء عطلة ساحرة لا تُنسى

GMT 08:09 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري
العرب اليوم - ديكورات شتوية مناسبة للمنزل العصري

GMT 05:33 2023 الجمعة ,06 كانون الثاني / يناير

زيلينسكي يتحدث عن "الهدنة الروسية" وخدعة معركة دونباس
العرب اليوم - زيلينسكي يتحدث عن "الهدنة الروسية" وخدعة معركة دونباس

GMT 13:19 2023 الثلاثاء ,03 كانون الثاني / يناير

محمد جهاد الشريدة أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك في ذمّة الله
العرب اليوم - محمد جهاد الشريدة أستاذ الإعلام في جامعة اليرموك في ذمّة الله

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 22:05 2019 الإثنين ,05 آب / أغسطس

معلومات لا تعرفها عن "الكفرون" إحدى القرى الكنعانية السورية القديمة
العرب اليوم - معلومات لا تعرفها عن "الكفرون" إحدى القرى الكنعانية السورية القديمة

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 16:47 2021 الثلاثاء ,23 شباط / فبراير

الإفراط في تناول فيتامين D يشكل خطرًا على الصحة
العرب اليوم - الإفراط في تناول فيتامين D يشكل خطرًا على الصحة

GMT 05:44 2020 الخميس ,15 تشرين الأول / أكتوبر

حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020
العرب اليوم - حظك اليوم برج السرطان 15 أكتوبر/ تشرين الأول 2020

GMT 11:09 2021 الإثنين ,20 كانون الأول / ديسمبر

عطش.. وجوع.. وسيادة منقوصة
العرب اليوم - عطش.. وجوع.. وسيادة منقوصة

GMT 14:45 2020 الأربعاء ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو
العرب اليوم - صورتان تظهران مدى الشبه الكبير بين ياسمين صبري وجوروجينا زوجة رونالدو

GMT 11:57 2016 الخميس ,07 إبريل / نيسان

مُدرسة "من البصرة" تفضّل الاحتراق داخل سيارتها على أن يرى المُسعفون جسدها
العرب اليوم - مُدرسة "من البصرة" تفضّل الاحتراق داخل سيارتها على أن يرى المُسعفون جسدها

GMT 09:44 2021 الإثنين ,11 كانون الثاني / يناير

ديكور جبس الحوائط وتصاميم ديكورات الجبس والجبس بورد الفخمة
العرب اليوم - ديكور جبس الحوائط وتصاميم ديكورات الجبس والجبس بورد الفخمة

GMT 14:07 2019 السبت ,21 كانون الأول / ديسمبر

أفضل منتجات التكنولوجيا الذكية الحديثة للمنزل لعام 2019
العرب اليوم - أفضل منتجات التكنولوجيا الذكية الحديثة للمنزل لعام 2019

GMT 22:24 2015 الأربعاء ,08 تموز / يوليو

نادي بورصاسبور التركي يبدي رغبته بالتعاقد مع سالم الدوسري
العرب اليوم - نادي بورصاسبور التركي يبدي رغبته بالتعاقد مع سالم الدوسري

GMT 15:25 2017 الأربعاء ,13 كانون الأول / ديسمبر

إعادة لقاء عمرو الليثي مع الراحلة زبيدة ثروت في ذكرى وافتها
العرب اليوم - إعادة لقاء عمرو الليثي مع الراحلة زبيدة ثروت في ذكرى وافتها

GMT 21:08 2014 الأحد ,07 كانون الأول / ديسمبر

تعلمي خلطة تبييض الجسم باستخدام الخل الأبيض
العرب اليوم - تعلمي خلطة تبييض الجسم باستخدام الخل الأبيض

GMT 22:43 2014 الثلاثاء ,10 حزيران / يونيو

قانون جديد للضمان الاجتماعي السوداني يُدمج صندوقي المعاشات والتأمينات
العرب اليوم - قانون جديد للضمان الاجتماعي السوداني يُدمج صندوقي المعاشات والتأمينات

GMT 01:27 2020 الجمعة ,23 تشرين الأول / أكتوبر

أحمد الفيشاوي يسخر من ساويرس بعد تشبيه لمحمد رمضان بـ"مايكل جاكسون"
العرب اليوم - أحمد الفيشاوي يسخر من ساويرس بعد تشبيه لمحمد رمضان بـ"مايكل جاكسون"

GMT 23:06 2020 الجمعة ,22 أيار / مايو

أبواب خشب خارجية للمنازل
العرب اليوم - أبواب خشب خارجية للمنازل

GMT 02:40 2019 الثلاثاء ,24 كانون الأول / ديسمبر

أحمد هارون يفجر مفاجأة حول حالته التي قد تدفعه لاعتزال التمثيل
العرب اليوم - أحمد هارون يفجر مفاجأة حول حالته التي قد تدفعه لاعتزال التمثيل

GMT 11:21 2019 السبت ,14 كانون الأول / ديسمبر

رئيس دولة عربية يعلن تنازله رسميًا عن الجنسية الأميركية
العرب اليوم - رئيس دولة عربية يعلن تنازله رسميًا عن الجنسية الأميركية

GMT 03:06 2020 الثلاثاء ,21 كانون الثاني / يناير

"النظام الغذائي" يقي من أمراض القلب
العرب اليوم - "النظام الغذائي" يقي من أمراض القلب

GMT 22:36 2019 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

"الهلال الأحمر" في حماة يُعلن عن حاجته للتعاقد مع 12 سائقًا
العرب اليوم - "الهلال الأحمر" في حماة يُعلن عن حاجته للتعاقد مع 12 سائقًا

GMT 12:13 2018 السبت ,01 كانون الأول / ديسمبر

أمير الكويت وسلطان عُمان يعزيان ترامب بوفاة جورج بوش الأب
العرب اليوم - أمير الكويت وسلطان عُمان يعزيان ترامب بوفاة جورج بوش الأب

GMT 20:01 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أسرار اتيكيت تناول السوشي في 8 خطوات فقط
العرب اليوم - تعرف على أسرار اتيكيت تناول السوشي في 8 خطوات فقط

GMT 18:52 2018 الإثنين ,24 أيلول / سبتمبر

المحترف المغربي مرابط يُهدد بالرحيل عن صفوف النصر
العرب اليوم - المحترف المغربي مرابط يُهدد بالرحيل عن صفوف النصر
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2021 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab