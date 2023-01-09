قوات الأمن البرازيلية تعتقل أكثر من 400 شخص على خلفية أعمال الشغب

أعلن حاكم مقاطعة برازيليا إيبانيز روشا، أن قوات الأمن البرازيلية، اعتقلت أكثر من 400 شخص من مثيري الشغب في العاصمة، حيث اقتحم أنصار الرئيس السابق مباني حكومية حساسة.

وكتب الحاكم على حسابه في "تويتر: "تم بالفعل اعتقال أكثر من 400 شخص وسيدفعون ثمن الجرائم المرتكبة، نواصل العمل لتحديد هوية المشاركين المتبقين في الهجمات الإرهابية في المقاطعة الفيدرالية التي ارتكبت بعد ظهر اليوم، ونواصل استعادة النظام".