تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \11.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

مصدر: طرد القوات الأوكرانية من قريتين أوكرانيين في جمهورية لوغانسك

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وزارة الدفاع الروسية: تدمير مستودعات لصواريخ هيمارس الأمريكية

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