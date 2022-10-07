تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \06.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في أراضي دونيتسك

زاخاروفا: الغرب يدرب الآن عسكريين أوكرانيين مثلما درب مسلحين نفذوا انقلاب 2014

أوكرانيون يستعدون للرد على "الانفجار النووي" بحفلة جنس جماعية

بوتين: الإنتاج الصناعي في روسيا عاد إلى مستويات العام الماضي

بيسكوف: الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة يحاولان التأثير بشكل مدمر على أوبك

زاخاروفا: الغرب يدرب الآن عسكريين أوكرانيين مثلما درب مسلحين نفذوا انقلاب 2014

مصدر يكشف طبيعة التحركات العسكرية في جنوب مولدوفا

دبابة أوكرانية بطاقمها تقع في كمين نصبته القوات الروسية

وقف تقدم القوات الأوكرانية في مقاطعة خيرسون

سلطات دونيتسك تتفاوض مع شركات "بيع بالتجزئة" ضخمة بشأن العمل في أراضي الجمهورية

الخارجية الروسية: ننظر في كل الخيارات لتحديد أسباب تفجيرات "السيل الشمالي"

السفير الأمريكي السابق لدى موسكو: الرياض مستعدة لإهانة واشنطن علانية

الخارجية الروسية: واشنطن تريد إبعاد موسكو عن سوق الطاقة الأوروبية

الخارجية الروسية: حيادية النمسا تتآكل لذلك لا تصلح للوساطة

مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني على جمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

سلطات زابوروجيه: بريطانيا تدرب قوات النخبة الأوكرانية على احتلال المحطة الكهروذرية

الخارجية الروسية ترد على مطالبة بولندا بتعويضات

السفير الروسي في برازيليا: الولايات المتحدة تطالب البرازيل بفرض عقوبات

أنتونوف: العلاقات بين موسكو وواشنطن في حالة يرثى لها

بوشلين: الوضع في مدينة كريمينايا آخذ بالاستقرار

"ديلي تلغراف": واشنطن تعتقد أن القوات الأوكرانية تستطيع الاستيلاء على القرم

أنطونوف: روسيا تحذر الولايات المتحدة من انتقام حتمي في حال ضُربت أسس الدولة

بوريل يعلن استعداد الاتحاد الأوروبي لحل دبلوماسي في أوكرانيا

السفارة الروسية لدى ليتوانيا تدين تدنيس النصب التذكاري للجنود السوفييت

موسكو: واشنطن تسعى إلى زيادة حصتها في سوق الطاقة الأوروبية

"الإخبارية": وزير الطاقة السعودي يرفض الإجابة عن سؤال "رويترز" بسبب نشرهم معلومات كاذبة (فيديو)

زاخاروفا: على الاتحاد الأوروبي الاعتراف بخيانة الحلفاء له

وسائل إعلام: واشنطن ترجح وقوف سلطات كييف وراء اغتيال دوغينا

"أوبك +": تخفيض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا

الاتحاد الأوروبي يدرس سلسلة عقوبات جديدة ضد روسيا

الولايات المتحدة ترفع وارداتها من السلع الروسية لأول مرة منذ أبريل

البيت الأبيض يتهم "أوبك +" بالتضامن مع روسيا

وكالة الطاقة الذرية تتحدث عن إعادة تشغيل مفاعل نووي في محطة زابوروجيه

قوات كييف تقصف دونيتسك بـ 10 قذائف

المفوضية الأوروبية تبدي انفتاحها على وضع سقف لأسعار الغاز في أوروبا

بلغاريا تستثني شركات وقود السيارات الروسية من العقوبات

نوفاك: فرض سقف على أسعار النفط الروسي سيضر بسوق الطاقة ويؤدي إلى ارتفاع الأسعار

بوريل يرجح تبني الحزمة الثامنة من العقوبات ضد روسيا قبل نهاية الأسبوع

بوتين: نتائج الاستفتاءات شفافة وموضوعية وغير قابلة للتشكيك

كييف تبدأ حوارا حول مشروع انضمامها إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية

سلطات زابوروجيه: قوات كييف تخطط لاستفزاز يهدف لإغراق المحطة النووية

كيف أثر قرار "أوبك+" على أسعار الذهب الأسود؟

بوتين يهنئ قديروف بعيد ميلاده ويمنحه رتبة عسكرية جديدة

هل يستحق خفض إنتاج النفط تعريض العلاقة الأمريكية ⁧‫السعودية‬⁩ للخطر؟ وزير الطاقة السعودي يرد (فيديو)

جمهورية التشيك تطوّر دبابات "تي – 72" قبل إرسالها إلى أوكرانيا