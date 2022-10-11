تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \10.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

بوتين يحذر كييف: ردنا سيكون قاسيا حال تكرار الهجمات الإرهابية ضد الأراضي الروسية

بعد ضربات اليوم.. زيلينسكي يطالب شولتس وماكرون برد قاس ووزير خارجيته يقطع جولته الإفريقية

النمسا: سنواصل دعمنا لأوكرانيا وندعو روسيا لوقف القصف

أمير قطر يجري اتصالا هاتفيا مع الرئيس الأوكراني

لاتفيا وليتوانيا تحثان على منح أوكرانيا مزيدا من الأسلحة

القوات الأوكرانية قصفت دونيتسك بحوالي 50 قذيفة من المدفعية الثقيلة

مصدر أوكراني: مسقط رأس زيلينسكي تعرض لقصف عنيف

مفوض للاتحاد الأوروبي يقول إنه لاذ بملجأ في كييف بسبب إنذارات بغارات جوية

لقطات لقصف صاروخي لجسر وسط العاصمة كييف

على وقع دوي الانفجارات.. سكان العاصمة الأوكرانية يلوذون بمترو الأنفاق

التشكيلات الأوكرانية تقصف بالمدفعية أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال يوم

في بث حي.. مراسل "بي بي سي" يهرب من الاستديو مع سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية

التشكيلات الأوكرانية تقصف بالمدفعية أراضي جمهورية دونيتسك 43 مرة خلال يوم

وسائل إعلام تتحدث عن انفجارات في كييف

القذئف الصاروخية والمدفعية الروسية تدمر 16 دبابة ومركبة مدرعة أوكرانية

معارض: انضمام مولدوفا إلى العقوبات ضد روسيا سيكون إعلان حرب على الشعب المولدوفي

استفتاء رأي الشعب في هنغاريا حول العقوبات ضد روسيا

بوتين: تفجير جسر القرم عمل إرهابي استهدف موقعا استراتيجيا في البنية التحتية المدنية الروسية

سلطات زابوروجيه تعلن عن ضرب مواقع في جزء المقاطعة الخاضع للسيطرة الأوكرانية

بابا الفاتيكان يحث العالم على التعلم من التاريخ مع بروز خطر حرب نووية

روسيا تحظر عبور شاحنات شركات الدول غير الصديقة أراضيها

واشنطن: طائرة الاستطلاع الأمريكية لا علاقة لها بتسرب غاز "السيل الشمالي"

مدفيديف: ردّنا على تفجير جسر القرم هو القضاء التام على الإرهابيين

مصدر: الغرب يسعى للحصول من روسيا على بعض التنازلات لكييف

بومبيو: تصريحات بايدن حول الحرب النووية متهورة

بيلاروس: أوكرانيا فجرت جميع الجسور على الحدود تقريبا

بايدن وشولتس يبحثان مساعدات إضافية لأوكرانيا

"بلومبرغ": المفوضية الأوروبية تبحث سبل مصادرة الأصول الروسية ومنحها لأوكرانيا

مستشهدا بقصّة روسية.. إيلون ماسك يحذر من كارثة عالمية لا مفر منها

قوات كييف تجري اتصالاتها عبر أقمار إيلون ماسك

الكرملين: العقيدة النووية الروسية لا تنسحب على تفجير جسر القرم

ألمانيا تباشر التحقيق في تسرب غاز "السيل الشمالي"

مصدر: الجيش الأمريكي اقترح إرغام زيلينسكي على السلام وتقديم تنازلات لروسيا

باستريكين: الهجوم الإرهابي على جسر القرم نفذته الاستخبارات الأوكرانية

خطة أوروبية لتدريب 15 ألف جندي أوكراني

ماسك: احتمال نشوب حرب نووية يزداد بسرعة

القائد العام لقوات كييف يظهر بسوار نازيّ على معصمه (صورة)

الملياردير البريطاني كودويل يستغني عن تدفئة منزله هذا الشتاء بسبب روسيا

الملياردير البريطاني كودويل يستغني عن تدفئة منزله هذا الشتاء بسبب روسيا

البيت الأبيض: واشنطن تسعى لإنهاء الأزمة في أوكرانيا وبدء المفاوضات

البيت الأبيض: الولايات المتحدة لا تملك أدلة تشير لنية روسيا استخدام الأسلحة النووية

"دير شبيغل": ألمانيا تقدم حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 11 مليون يورو

قراء "تلغراف" ينتقدون تصريحات رئيسة وزراء إستونيا بشأن التفاوض مع روسيا

قراء "تلغراف" ينتقدون تصريحات رئيسة وزراء إستونيا بشأن التفاوض مع روسيا

رئيس مجلس الدوما: روسيا تسعى جاهدة من أجل السلام وعملت من أجله على مدار 30 عاما

الجيش الروسي يستهدف تجمعات لمرتزقة أجانب في جزيرة خورتيتسا ومدينة زابوروجيه

بريطانيا تعرض لأول مرة شحنة جديدة من الأسلحة سلمتها لأوكرانيا (صور)

بيسكوف: وضع الطاقة في أوروبا يثير الأسى وهي تدفع المال الكثير للأمريكيين مقابل الغاز

أوكرانيا: 13 سفينة محملة بالمنتجات الزراعية غادرت موانئنا اليوم