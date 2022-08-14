تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /13.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

ميدانيا

ألغام "الفراشة" الأوكرانية تجرح 40 مدنيا في جمهورية دونيتسك

الدفاع الروسية: القوات المشتركة حررت بلدة بيسكي في دونيتسك بالكامل

مقتل 3 أشخاص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

لوغانسك: عدم تسجيل أي قصف أوكراني للجمهورية خلال اليوم الماضي

..........................................

تداعيات وأصداء العملية العسكرية

موسكو تدعو واشنطن للضغط على زيلينسكي للعودة للمفاوضات قبل فوات الأوان

وكالتان للتصنيف الائتماني تخفضان درجة الدين السيادي لأوكرانيا

واشنطن "قلقة" من محاكمة دونيتسك لـ 5 مرتزقة أجانب شاركوا بالقتال في أوكرانيا

ألمانيا ستخفض تدفئة المباني العامة إلى 19 درجة وتدعو لتوفير أكبر في الطاقة المستهلكة بالعمل

منع الصحفيين الروسيين المحتجزين في إستونيا من دخول الاتحاد الأوروبي