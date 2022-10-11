وزيرة الصناعة التونسية تنفي نفاد مخزون البلاد من المحروقات

نفت وزيرة الصناعة والطاقة والمناجم التونسية نائلة نويرة القنجي، ما يشاع حول نفاد مخزون البلاد من المحروقات خلال 15 يوما، وأكدت أن كل ما يقال بهذا الصدد غير صحيح وقالت القنجي إن إكراهات المالية العمومية معلومة للجميع، لكن التعليمات على مستوى الحكومة هي أن تكون الأولوية للأمن في الطاقة والغذاء. وأكدت أنه يتم رصد الإعتمادات الكافية لخلاص واردات تونس من المحروقات، ولكن بشروط أكثر تشددا، اذ يشترط المزودون خلاص مشتريات الشحنات السابقة قبل تنزيل أي شحنة جديدة.