وفاة شاب فلسطيني في جنين متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية
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وفاة شاب فلسطيني في جنين متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية

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العرب اليوم - وفاة شاب فلسطيني في جنين متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية

وفاة شاب فلسطيني في جنين متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية
رام الله - العرب اليوم

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلاً عن مصادر طبية بوفاة شاب من مدينة جنين في الضفة الغربية، صباح الاثنين، متأثرا بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية الأحد.  وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب على فيسبوك، إن الضحية (17 عاماً)، أصيب برصاصة متفجرة في الحوض خلال هجوم إسرائيلي على جنين، ما أدى لإصابته بتهتك في الأوعية الدموية.  وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على الفتى أثناء تسللها إلى المنطقة الصناعية في جنين واستهدافها مركبة في تلك المنطقة.  وأعلنت حركة فتح عن إضراب تجاري في المدينة حداداً على الضحية، بحسب الوكالة

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وفاة شاب فلسطيني في جنين متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية وفاة شاب فلسطيني في جنين متأثراً بإصابته برصاص القوات الإسرائيلية



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