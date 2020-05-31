تسجيل 866 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان

أكدت وزارة الصحة العامة في أفغانستان، يوم السبت، أن عدد حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، بلغ 866 حالة إصابة خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في بيان أن عدد حالات الوفاة جراء الفيروس بلغ خلال الفترة ذاتها ثلاث حالات ليصل الإجمالي إلى 249، فيما تماثل 44 من المرضى للشفاء ليصل العدد الاجمالي إلى 1303.

وخصص البنك الدولي حوالي 100 مليون دولار لمساعدة البلاد على تعزيز خدمات الرعاية الصحية الأساسية لإبطاء انتشار الفيروس فيها.