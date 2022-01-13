محتجون يتظاهرون في محيط مصرف لبنان والأمن يُحبط محاولة لتسلق أسواره

قام عدد من المحتجين بالتظاهر بمحيط مصرف لبنان المركزي بشارع الحمرا بالعاصمة بيروت اعتراضا على ارتفاع سعر صرف الدولار بشكل غير مسبوق فى السوق غير الرسمية مما أدى إلى ارتفاع كبير فى أسعار السلع والخدمات، فيما أحبطت قوات الأمن محاولة لتسلق السور الأمامي للمصرف. وقام المحتجون بقطع طريق الحمرا الرئيسي، رافعين لافتات تندد بالسلطة السياسية والمالية الحاكمة، كما رددوا هتافات تطالب بمكافحة الفساد. وحاول عدد من المحتجين تسلق السور الأمامى للمصرف لإزالة الأسلاك الشائكة، وعلى الفور تدخلت القوى الأمنية ومنعت ذلك مما أدى إلى توتر بين عدد من المحتجين والقوى الأمنية.

يأتي ذلك قبل ساعات من الدعوة التي أطلقها الاتحاد العمالي العام وسائقو النقل البري وعدد من النقابات للتظاهر والاعتصام من الخامسة صباح الغد وحتى الخامسة مساء احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. يذكرأن، أعلن وزير التربية والتعليم العالى اللبنانى الدكتور عباس الحلبى، إغلاق المدارس والثانويات والمهنيات والمؤسسات التربوية الرسمية والخاصة كافة والجامعات يوم غد /الخميس/، وذلك بالتزامن مع دعوات التظاهر وإغلاق الطرق غدا فيما سمى بـ"يوم الغضب".

وأكد وزير التربية والتعليم اللبناني أن هذا القرار جاء بعدما تلقى اتصالات من المؤسسات الأمنية وضعته في أجواء التحضير لإقفال الطرق والتظاهر غدا. وكان الاتحاد العمالي العام بلبنان قد دعا للمشاركة في تظاهرات وفعاليات يوم الغضب في لبنان غدا /الخميس/ بدء من الساعة الخامسة صباحا وحتى الخامسة مساء بمختلف الأراضى اللبنانية بما في ذلك العاصمة بيروت. وتأتي التظاهرات إحتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية وعدم تنفيذ الاتفاقات التي تمت بين الحكومة من جهة واتحاد عمال النقل البري، بالإضافة إلى عدم تنفيذ القرارات الخاصة بالمنح الاجتماعية المقررة للموظفين والمتعاقدين والعاملين بالدولة.