وثائق جديدة حول انفجار مرفأ بيروت

عقدت اللجنة التأسيسية لتجمع أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت، مؤتمرا صحافيا قدمت فيه وثائق ورسائل تكشف تجاوزات بعض المسؤولين في التعاطي مع شحنة نيرات الأومونيوم. يأتي ذلك عشية الذكرى الثانية للكارثة التي أودت بحياة أكثر من مئتين وثلاثين شخصا ودمرت آلاف المنازل.