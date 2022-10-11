سعيّد يطالب بمحاسبة مسؤولين استخدما سيارتين حكوميتين لخدمة مصالح حزبية

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد اتهامات بالفساد لمسؤولين استعملا سيارتين حكوميتين لحضور اجتماعات أحد الأحزاب، وقال إنه لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما. وخلال لقائه وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري محمود إلياس حمزة، قال سعيّد إن "هناك توظيفا للمرافق العمومية لخدمة المصالح الحزبية"، وأضاف أن موظفين في وزارة الفلاحة أحدهما مسؤول على السدود والآبار والثاني عن تربية الماشية والمراعي، "استعملا سيارتين إداريتين لحضور اجتماعات حزب في الضاحية الجنوبية للعاصمة"، وأشار إلى أن ذلك موثق بالصور.

وقال سعيّد: "السيارات الإدارية موجودة على ذمة المسؤولين لخدمة المرافق العمومية للدولة وليس لخدمة الأحزاب". وأضاف: "هذا فساد.. ولا بد من اتخاذ الاجراءات القانونية فورا ضد هؤلاء وضد كل من استولى على أموال الشعب لخدمة مصالح حزب بعينه". ووصف سعيّد ما قام به أولئك بأنه استيلاء على مقدرات الشعب، قائلا: "لا بد من اتخاذ الإجراءات القانونية في حق هذين الشخصين اللذين عليهما أن يردا أموال الشعب التونسي.. لأنهما استوليا على مقدرات الشعب بما أقدما عليه".