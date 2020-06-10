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السنغال تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - السنغال تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
دكار - العرب اليوم

أعلنت السنغال اليوم، تسجيل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد، ليصل إجمالي الإصابات منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4516 إصابة مؤكدة.

وأوضح بيان لوزارة الصحة السنغالية، أنه تم اكتشاف الإصابات الجديدة بعد إجراء 1402 من الفحوص، مشيرًا إلى أن حوالي 1654 مصابا يوجدون حاليا في المستشفيات.

وأشار البيان إلى تسجيل 2699 حالة شفاء، مقابل 51 حالة وفاة.

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السنغال تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا السنغال تسجل 89 إصابة جديدة بفيروس كورونا



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