رفع تام لحظر التجوال في التوغو

قررت السلطات التوغولية الرفع الكامل لحظر التجول المرتبط بجائحة فيروس كورونا المستجد في البلاد مع إجبارية ارتداء الكمامات .

وأفاد بيان لرئاسة الحكومة التوغولية اليوم أن هذا الحظر ظل مفروضا منذ أكثر من شهرين كإجراء وقائي لمجابهة انتشار فيروس كورونا في البلاد .

يذكر أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في التوغو بلغ وفق آخر إحصائية لوزارة الصحة في البلاد بلغ 433 حالة مؤكدة منذ بداية ظهور الفيروس في التوغو.