مقتل 50 عنصراً من حركة الشباب في معارك مع القوات الصومالية

أفيد، أمس، بمقتل 50 عنصراً من عناصر «حركة الشباب» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» الإرهابي، خلال اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الصومالي وقوات محلية مساندة لها تُعرف باسم «معويسلي» من جهة، وبين عناصر «الشباب» في منطقة عيلي التابعة لمديرية محاس بمحافظة هيران (جنوب وسط الصومال)، حسبما أوردت وكالة الأنباء الصومالية (صونا).وأوضحت الوكالة الصومالية أن الاشتباكات بدأت بعدما شنت «حركة الشباب» هجوماً مباغتاً على منطقة عيلي التي تنتشر فيها القوات المحلية المساندة للجيش. وتابعت أن القوات الحكومية والمحلية ضبطت أسلحة «كانت بحوزة الإرهابيين»، مشيرة إلى أن وحدات من الجيش الوطني وصلت، خلال الاشتباكات، إلى منطقة محاس.

في غضون ذلك، أدانت رابطة العالم الإسلامي هجوماً إرهابياً استهدف مركبات للنقل الجماعي في منطقة هيران بالصومال، ما أدّى إلى سقوط عدد من القتلى والجرحى. وجدد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، في بيان، التأكيد على «موقف الرابطة والعالم الإسلامي بأسره، الرافض للتطرف والعنف والإرهاب بشتى أشكاله ومن أي جهة كان»، مجدداً «دعْمَ الرابطة لجهود مواجهة هذا الفكر والحد من الجرائم الوحشية المتولدة عنه». وشدَّد العيسى باسم رابطة العالم الإسلامي ومجامعها وهيئاتها ومجالسها العالمية على «التضامن الكامل مع جمهورية الصومال في حربها ضدَّ الإرهاب، والوقوفِ ضدَّ كل ما يهدد أمنها واستقرارها»، مُعرِباً عن «خالص التعازي لذوي الضحايا، ولحكومة الصومال وشعبه عامة».