تطورات وتداعيات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا /25.08.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

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مدفيديف: لا يوجد إلا سيناريو "واحد ونصف فقط" لتطور الوضع في أوكرانيا

الدفاع الروسية: إصابة 8 طائرات حربية أوكرانية في مطاراتها خلال يوم

البنتاغون: الجيش الأوكراني سيتحول إلى معايير الناتو في غضون سنوات قليلة

تركيا تعلن أن 3 سفن حبوب جديدة غادرت موانئ أوكرانيا

الأمن الروسي: اعتقال أحد مؤيدي "آزوف" خطط لعمل إرهابي في كالينينغراد

الكشف عن تفاصيل استخدام صاروخ "كينجال" فرط الصوتي في أوكرانيا

مقتل 4 أشخاص بقصف أوكراني لجمهورية دونيتسك خلال اليوم الماضي

وزير تشيكي سابق يسخر من مزاعم احتمال حدوث حرب مع روسيا

أقل من ثلث الدول الأعضاء بالأمم المتحدة أيدت البيان المناهض لروسيا حول أوكرانيا

بوليانسكي: المساعدات الأمريكية الجديدة لن تغير الوضع في أوكرانيا كثيرا

وزيرة الخارجية الألمانية: لدينا نقص في مخزونات الأسلحة

جونسون يعرب عن معارضته إجراء مفاوضات بين أوكرانيا وروسيا

البنتاغون لا يستبعد تسليم مقاتلات حربية إلى أوكرانيا

نيبينزيا منتقدا الأمم المتحدة: سفينة حبوب واحدة فقط من أصل 34 وصلت من أوكرانيا إلى إفريقيا

تحطم طائرة مروحية من طراز MI-2 في ستافروبل ولا اصابات

البنتاغون: بعض أنواع الأسلحة من الحزمة الجديدة لن تصل أوكرانيا إلا بعد سنة أو ثلاث

البنتاغون يكشف عن تفاصيل حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا

بايدن يتصل بزيلينسكي الخميس لبحث المساعدة العسكرية لأوكرانيا

سفير روسيا: علاقاتنا بلاتفيا في الواقع لا تزيد عن "اتصالات تقنية"

نيبينزيا يعلن التزام روسيا الكامل بتنفيذ صفقة الحبوب

ميدفيديف: روسيا لم تكن لتقبل بوجود الناتو في أوكرانيا

نيبينزيا: نظام كييف بقصفه للمدنيين في دونباس أثبت طبيعته الإجرامية

الدفاع التركية: سفينتا حبوب غادرتا ميناء أوديسا الأوكراني

ضابط مخابرات أمريكي سابق: الولايات المتحدة خدعت أوكرانيا

روسيا تعارض مشاركة زيلينسكي افتراضيا في اجتماع مجلس الأمن الدولي

عقيد أمريكي: تكتيكات بوتين في أوكرانيا لا يمكن التغلب عليها

جونسون يعلن عن حزمة مساعدات عسكرية بريطانية جديدة لأوكرانيا

بوتين يصدر تعليمات بدفع منح لأولياء الطلاب في دونباس

ماكرون للفرنسيين: ودعوا أيام الوفرة!