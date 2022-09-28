وزير العدل الجزائري يسلم دعوة للعاهل المغربي للمشاركة في القمة العربية

استقبل ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين في الخارج، صباح أمس في الرباط عبد الرشيد طبي، وزير العدل الجزائري، بصفته مبعوثاً للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى الملك محمد السادس. وسلم مبعوث الرئيس الجزائري للوزير المغربي رسالة الدعوة الموجهة إلى الملك محمد السادس لحضور أشغال القمة العربية، المقرر عقدها في الجزائر يومي 1 و2 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل. وكان المبعوث الجزائري قد وصل صباح أمس إلى مطار الرباط - سلا في طائرة جزائرية آتية مباشرةً من مطار بوفاريك العسكري، وكان في استقباله السفير أمن خالص، مدير التشريفات في وزارة الخارجية المغربية. وتعد زيارة وزير العدل الجزائري للرباط أول اتصال سياسي بين مسؤولين في الجزائر والمغرب، وذلك منذ قطع الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع الرباط في 24 من أغسطس (آب) 2021، وإغلاق أجوائها أمام الطائرات المغربية. وكانت شقد نشرت أخيراً، نقلاً عن مصدر موثوق في الرباط، خبراً مفاده أن العاهل المغربي يعتزم زيارة الجزائر والمشاركة في القمة العربية.