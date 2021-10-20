زلزال بقوة 29 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر
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زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر

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العرب اليوم - زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر

زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر
الجزائر ـ العرب اليوم

أعلن تلفزيون النهار الجزائري عن زلزال بقوة 2.9 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر

 

 

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زلزال بقوة 29 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر زلزال بقوة 29 درجة يضرب ولاية في شمال الجزائر



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