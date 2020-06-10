كينيا تسجل 127 حالة جديدة من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في كينيا اليوم، تسجيل 127 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل عدد المصابين بهذا الفيروس داخل البلاد إلى 2898 حالة.

وأوضح البيان، أنه تم تسجيل 873 حالة شفاء من هذا المرض، مقابل 88 حالة وفاة.