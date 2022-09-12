تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /11.09.2022/

تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في ضرب مواقع القوات والبنية التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.

الشيشان.. تشكيل 3 كتائب جديدة وفوج خاص على استعداد لتنفيذ أية مهمة قتالية

بودابست: العقوبات الأوروبية ضد روسيا وسيلة لإيذاء الذات

الدفاع الروسية: 4 آلاف قتيل و8 آلاف جريح في صفوف قوات نظام كييف على محورين خلال الأيام الأخيرة

بيربوك تتهرب من الرد على سؤال حول تزويد أوكرانيا بدبابات ألمانية

سلطات زابوروجيه تكشف أسباب وقف وحدات الطاقة في المحطة الكهروذرية بسبب القصف وتضرر خطوط الكهرباء

الدفاع الجوي الروسي يسقط حوالي 35 صاروخا فوق نوفايا كاخوفكا خلال يوم واحد

قتلى وجرحى في قصف أوكراني لجمهورية دونيتسك اليوم الماضي

إيقاف آخر وحدات الطاقة في محطة زابوروجيه النووية

توقعات بشتاء صعب جدا في أوكرانيا بسبب المشاكل في محطة زابوروجيه الكهروذرية

وزيرة خارجية النمسا السابقة: أوروبا نفسها هي من أثارت أزمة الطاقة

القصف الأوكراني يقتل 4 مدنيين ويحرق غابات محمية في مقاطعة نيكولاييف