تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \22.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

السلطات تحث السكان المدنيين على مغادرة مدينة خيرسون فورا

مشروع بيان للبرلمان الأوكراني يدعو لاعتبار بيلاروس "أرضا تحتلها روسيا مؤقتا"

تظاهرات في باريس للمطالبة بإخراج فرنسا من "الناتو" والاتحاد الأوروبي

إصابة 5 مدنيين جراء قصف أوكراني لمدينة شيبيكينو بمنطقة بيلغورود الروسية (فيديو)

الدفاع الروسية: تدمير مصنع عسكري يحتوي على صواريخ أوكرانية مضادة للسفن

كييف تحيل ملكية 9 سفن روسية استولت عليها إلى شركة أوكرانية

شولتس يرفض مجددا تزويد كييف بالدبابات الألمانية "ليوبارد 2"

"التلغراف": بريطانيا سترسل حوالي 60 دبابة قديمة إلى قاعدة الناتو في ألمانيا

مصدر: موسكو وأنقرة تعملان على إقامة مركز للغاز في تركيا

"دير شبيغل": وزيرتا الخارجية والدفاع الألمانيتان تطالبان بزيادة سقف المساعدة العسكرية لكييف

استهداف وانفجارات بمرافق الطاقة في عدة مناطق أوكرانية

شولتس: 30٪ من المواطنين الألمان لا يوافقون على العقوبات وإمدادات الأسلحة إلى كييف

نيبينزيا: HIMARS وأسلحة غربية أخرى تستخدم لضرب مواقع مدنية في دونباس

تشاووش أوغلو: تركيا عضو في "الناتو" وتستطيع إجراء حوار جيد مع روسيا

المستشار الألماني: روسيا لم تهدد قط بتصعيد الأزمة الأوكرانية

وسائل إعلام: دوي أصوات الإنذارات في جميع أنحاء أوكرانيا

هنغاريا تنتقد تصريح المفوضة الأوروبية بشأن "هزيمة روسيا"

"أكبر من الأوكرانيين".. بايدن يكشف سبب الأسباب وراء دعم واشنطن لكييف