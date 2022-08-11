مصرع عشرة إرهابيين في عملية عسكرية في الصومال

لقي ثمانية إرهابيين مصرعَهم،فيما أِصيبَ آخرون خلال عملية عسكرية في إقليم"هيران" جنوبي وسط البلاد. وأكدَ الجيشُ الصومالي - في بيان- التزامَ قواته بالقضاء على عناصر حركة "الشباب" في المناطق الواقعة بين منطقتي "مهاس"و"ماتبان" في الإقليم.