قوات الإحتلال تعتقل أربعة من موظفي الأوقاف في المسجد الأقصى



اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم، أربعة من موظفي لجنة إعمار المسجد الأقصى التابعة لدائرة الأوقاف الاسلامية في القدس.

وأفادت مصادر في القدس بأن قوات الاحتلال اعتقلت الأربعة موظفين من مركز عملهم داخل المسجد المبارك، وحوّلتهم الى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" في باب الخليل بالقدس القديمة.