روسيا تؤكد أنها لا تستبعد استخدام محطتنا المدارية الجديدة لأغراض عسكرية

أكد دميتري روغوزين المدير العام لوكالة الفضاء الروسية روس كوسموس أنه لا يستبعد استخدام روسيا محطتها المدارية الجديدة لأغراض عسكرية في ظل الوضع الجيوسياسي المعادي للبلاد. وقال روغوزين لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية اليوم الاثنين انه "في ظل الوضع الجيوسياسي العدائي تجاه روسيا، فإن المحطة المدارية الجديدة قد تخصص لأغراض عسكرية".