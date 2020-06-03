الرئيس البوركيني يقرر رفع حظر التجول

أعلن الرئيس البوركيني روك مارك كريستيان كابوري اليوم، عن رفع حظر التجول داخل البلاد بداية من الغد، بعد فرضه لمنع إنتشار فيروس كورونا المستجد منذ يوم 21 مارس الماضي.

يذكر أن بوركينافاسو سجلت 847 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و 719 حالة شفاء و53 حالة وفاة.