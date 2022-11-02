الرئيس التونسي يلتقي بنائب رئيس الوزراء البحريني

التقى الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الثلاثاء، بنائب رئيس مجلس الوزراء الممثل الخاص لملك البحرين الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة ، وذلك على هامش أعمال القمّة العربية (31) المنعقدة حالياً بالجزائر.

وجرى خلال اللقاء أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة، والتأكيد على أهمية لمّ الشمل العربي.