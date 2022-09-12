مقاتلة F-22 الأمريكية فاشلة لكثرة عيوبها

أشار موقع Military Watch العسكري إلى أن مقاتلة F-22 الأمريكية من الجيل الخامس يمكن اعتبارها قد فشلت، نظرا لكثرة العيوب التي ظهرت فيها، ولاسيما في إلكترونيات الطيران. وحسب الموقع، يرتبط أحد أخطر أوجه القصور في الطائرة بإلكترونيات الطيران، فقد أصبحت أنظمة كمبيوتر المقاتلة قديمة بحلول الوقت الذي دخلت فيه الخدمة، إضافة إلى عدم قدرتها على التواصل مع الطائرات الأخرى، ناهيك عن افتقارها لأنظمة البحث والتتبع بالأشعة تحت الحمراء ما يضعف قدارتها القتالية.