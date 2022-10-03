تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /2.10.2022/

تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

نائبة ألمانية تحذر من خطر وقوع كارثة نووية بسبب أوكرانيا

إحباط عملية تفخيخ سكة حديدية في جمهورية روسية وتصفية منفذيها (فيديو)

لافروف: لا توجد لغة مشتركة مع العنصريين

موسكو: تصرفات الناتو في القطب الشمالي قد تسفر عن مواجهة عسكرية

القبض على امرأة سربت إحداثيات بنى تحتية في لوغانسك للقوات الأوكرانية لقصفها

وكالة: إدارة بايدن تضغط على الأوروبيين لزيادة دعم أوكرانيا

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8 دول من شرق ووسط أوروبا تؤكد دعمها لانضمام أوكرانيا لحلف الناتو

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مقتل 7 أشخاص جراء القصف الأوكراني في دونيتسك خلال الـ24 ساعة الماضية

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مجلة ترجح الرد الروسي في حال ثبت تورط الولايات المتحدة في حادثة "السيل الشمالي"

مصدر: سحب الغاز من مرافق التخزين في الاتحاد الأوروبي يتجاوز الضخ لأول مرة في الموسم الجاري

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نيويورك تايمز: بوتين مستعد للقتال حتى النهاية على الرغم من العقوبات وإمدادات الأسلحة لأوكرانيا

لاجئة أوكرانية تلقى حتفها على يد زوجها في مأوى للاجئين ببرلين

أستراليا تتعهد بفرض عقوبات على الروس المرتبطين بالاستفتاءات

وكالة: أكثر من مليوني سائح روسي زاروا أنطاليا التركية في العام الجاري

وزير الدفاع الأمريكي تعليقا على طلب أوكرانيا الانضمام للناتو: نحتاج إلى موافقة جميع الأعضاء