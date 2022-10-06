الرئيس التشيلي يلتقي بوزير الخارجية الأمريكي

التقى الرئيس التشيلي غابرييل بوريك، اليوم، بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي يزور تشيلي حاليا. وناقش الجانبين خلال اللقاء سبل تعزيز العلاقة بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً التجارية والاستثمارية، إضافةً إلى بحث تغير المناخ وجهود تشيلي للوصول إلى حياد الكربون بحلول عام 2050.