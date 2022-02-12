مقتل وإصابة 5 أطفال في انفجارين منفصلين لمقذوف ولغم زرعته مليشيات الحوثي في مأرب

قتل وأصيب 5 أطفال بينهم 3 من عائلة واحدة في انفجارين منفصلين لمقذوف ولغم زرعته مليشيات الحوثي في محافظة مأرب، شرقي اليمن وانفجر مقذوف صاروخي لمليشيات الحوثي بشكل عنيف قرب مخيم للنازحين في بلدة مفرق "حريب" في المديرية التي تحمل الاسم ذاته وتقع أقصى جنوب مأرب وأكدت مصادرنا، إن مقذوف صاروخي من مخلفات مليشيات الحوثي انفجر بـ 3 أطفال من عائلة المواطن "أحمد المقرحي" ما أودى بحياتهم على الفور في مفرق مديرية حريب وأوضحت أن المقذوف عبارة عن "رأس صاروخي" زرعته المليشيات قبل تقهقرها من مديرية حريب الشهر الماضي على يد قوات العمالقة الجنوبية بالقرب من مخيم للنازحين قبل أن ينفجر بالأطفال الـ3.