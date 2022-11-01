الرئيس الأمريكي يجري اتصالاً بالرئيس البرازيلي

أجرى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن اتصالاً هاتفياً، اليوم، بالرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا. وناقش الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب بحث سبل مواصلة العمل لمواجهة التحديات المشتركة، بما في ذلك مكافحة تغير المناخ، وحماية الأمن الغذائي، وتعزيز الإدماج، وإدارة الهجرة الإقليمية.