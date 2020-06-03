تُسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في تشاد

أعلن وزير الصحة في تشاد محمود يوسف خيال اليوم، عن تسجيل 19 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد المصابين بهذا الوباء داخل البلاد إلى 790 شخصًا.

وأضاف الوزير التشادي أن عدد الأشخاص المتعافين من وباء كورونا في البلاد قد ارتفع إلى 593 حالة، مقابل 66 حالة وفاة.