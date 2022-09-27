مواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في القدس والخليل

أفادت مراسلة باندلاع مواجهات في عدة مناطق بمدينة القدس، ومدينة الخليل بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية، على خلفية اقتحام مستوطنين المسجد الأقصى بحماية أمنية. وذكرت المراسلة أن المواجهات اندلعت في بلدة سلوان والعيساوية، وأدت إلى إصابات بين الفلسطينيين. وأظهرت مشاهد مصورة لحظة اعتقال أحد الفلسطينيين، وتعرضه لضرب مبرح. كما شهدت مدينة الخليل مواجهات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.