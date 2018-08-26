اتصالات أردنية تركية لحشد الدعم المالي والسياسي للأنوروا



اجرى وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي اليوم، اتصالاً هاتفياً، بنظيره التركي مولود جاويش أوغلو .

وتم خلال الاتصال وفق بيان صحفي لوزارة الخارجية الأردنية، متابعة تنسيق الجهود المستهدفة لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) مالياً وسياسياً.