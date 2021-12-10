بيان سعودي كويتي يؤكد علي ضرورة دعم أمن أفغانستان وعدم السماح لتحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهاب

وصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء الجمعة، إلى الكويت، خاتماً جولته الخليجية التي بدأها يوم الثلاثاء الماضي. وإستقبل ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وصدر بيان سعودي كويتي تطرّق إلى الأوضاع في لبنان، مؤكداً "ضرورة إجراء إصلاحات في لبنان، وألا يكون منطلقاً لأي أعمال إرهابية". وأضاف البيان، "يجب ألا يكون لبنان مصدرا لآفة المخدرات المهددة لسلامة المنطقة والعالم". وعلى الساحة الدولية، أكّد البيان المشترك بين السعودية والكويت اليوم، على "ضرورة دعم أمن أفغانستان وعدم السماح لتحول البلاد إلى ملاذ آمن للإرهاب". وشدّد البيان، على "ضرورة التعامل الجدي والفعال مع ملف إيران النووي والصاروخي".