وفاة 4 أشخاص وفقدان آخرين بحريق في مصنع حلوى في اليابان

أفادت مصادرنا بوفاة أربعة أشخاص على الأقل إثر حريق اندلع ليلة السبت في مصنع للحلوى بمدينة موراكامي التابعة لمحافظة نيغاتا ورجال الإطفاء يواصلون العمل في مكان الحادث، ولم يتم الإبلاغ عن الأسباب المحتملة للحريق وذكرت الشرطة وخدمات الإنقاذ أن اثنين على الأقل من العاملين في المصنع في عداد المفقودين بين حوالي 30 شخصا كانوا يعملون وقت نشوب الحريق.