الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنّ بلاده "مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا".أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكّد في اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ "مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعاً استفزازياً".

وذكر الكرملين، في بيان، أنّ بوتين وماكرون بحثا في "اتصال طويل" الأوضاع في أوكرانيا أيضاً، حيث "أعرب كلا الجانبين عن عدم ارتياحهما من عدم وجود أي تقدم في تسوية النزاع الداخلي الأوكراني"، مشيرين إلى أنّه "على عكس ذلك، الأحوال في دونباس تتفاقم".