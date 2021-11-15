ماكرون يؤكد لبوتين أن فرنسا مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا
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ماكرون يؤكد لبوتين أن فرنسا مستعدة للدفاع عن "وحدة أراضي أوكرانيا"

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العرب اليوم - ماكرون يؤكد لبوتين أن فرنسا مستعدة للدفاع عن "وحدة أراضي أوكرانيا"

ماكرون يؤكد لبوتين أن فرنسا مستعدة للدفاع عن "وحدة أراضي أوكرانيا"
باريس - العرب اليوم

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول لنظيره الروسي فلاديمير بوتين إنّ بلاده "مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا".أعلن الكرملين، اليوم الاثنين، أنّ الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أكّد في اتصال مع نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنّ "مناورات الولايات المتحدة وحلفائها في البحر الأسود تحمل طابعاً استفزازياً".

وذكر الكرملين، في بيان، أنّ بوتين وماكرون بحثا في "اتصال طويل" الأوضاع في أوكرانيا أيضاً، حيث "أعرب كلا الجانبين عن عدم ارتياحهما من عدم وجود أي تقدم في تسوية النزاع الداخلي الأوكراني"، مشيرين إلى أنّه "على عكس ذلك، الأحوال في دونباس تتفاقم".

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ماكرون يؤكد لبوتين أن فرنسا مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا ماكرون يؤكد لبوتين أن فرنسا مستعدة للدفاع عن وحدة أراضي أوكرانيا



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