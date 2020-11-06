ترامب يؤكد سأفوز إذا احتسبت الأصوات القانونية
آخر تحديث GMT02:57:37
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

ترامب يؤكد سأفوز إذا احتسبت "الأصوات القانونية"

العرب اليوم -

العرب اليوم - ترامب يؤكد سأفوز إذا احتسبت "الأصوات القانونية"

دونالد ترامب
واشنطن_العرب اليوم

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدوث مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".وقال ترامب في كلمة أمام الصحافيين من البيت الأبيض، الخميس، إن "الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا زرقاء كما كان يعتقد خصومنا"، في إشارة إلى تقدمه كمرشح للحزب الجمهوري في عدد من الولايات.وشن الرئيس هجوما على طريقة التصويت بالبريد، قائلا: "حذرت منذ أشهر من أن ذلك سيفتح مجالا للتزوير".وتابع ترامب في أول تصريحات له منذ ليلة الاقتراع: "لن نسمح للفساد بأن يسرق منا الانتخابات".

 

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

ترامب يؤكد سأفوز إذا احتسبت الأصوات القانونية ترامب يؤكد سأفوز إذا احتسبت الأصوات القانونية



أخبار ذات صلة

GMT 02:04 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

بايدن يرد على ترامب بتغريدة" لا الآن ولا في أي وقت"
العرب اليوم - بايدن يرد على ترامب بتغريدة" لا الآن ولا في أي وقت"

GMT 02:01 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

المنافسة تزداد سخونة في جورجيا وترامب يتقدم في بنسلفانيا
العرب اليوم - المنافسة تزداد سخونة في جورجيا وترامب يتقدم في بنسلفانيا

GMT 01:03 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

تحقيق في "استخدام حملة ترامب للبيت الأبيض"
العرب اليوم - تحقيق في "استخدام حملة ترامب للبيت الأبيض"

GMT 01:00 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

تقلص الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفانيا إلى 64 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز نحو 95 % من الأصوات
العرب اليوم - تقلص الفارق بين ترامب وبايدن في بنسلفانيا إلى 64 ألف صوت لصالح ترامب بعد فرز نحو 95 % من الأصوات

GMT 00:58 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

ترامب يؤكد أنا في طريقي للفوز بولاية أريزونا
العرب اليوم - ترامب يؤكد أنا في طريقي للفوز بولاية أريزونا

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

اختارته مع فستان منقط باللونين الأسود والأبيض

طرق تنسيق القميص الأبيض على طريقة أوليفيا كالبو

لندن_العرب اليوم

تعدّ أوليفيا كالبو واحدة من أكثر الأنفلونسرز شهرة وتتميز بإطلالاتها العصرية التي تنسقها لمختلف المناسبات الكاجوال والرسمية، واليوم سنقدم لك طرق تنسيق القميص الأبيض للمرأة العشرينية على طريقة أوليفيا كالبو لتستوحي أجمل الأفكار المبتكرة والجديدة.القميص الأبيض من القطع الكلاسيكية التي لا تخرج من الموضة وفي كل موسم تقوم دور الأزياء العالمية بتقديم تصاميم متنوعة منه منها البسيطة ومنها العصرية، وعلى الرغم من كلاسيكية هذه القطعة فإن هنالك العديد من الطرق والأفكار المميزة لاعتماده وتنسيقه كما فعلت أوليفيا كالبو. وشاهدنا أوليفيا كالبو في عدد كبير من المناسبات واختارت القميص الأبيض مع إطلالاتها المتنوعة ونسقته أحياناً مع بناطيل الجينز لإطلالات يومية مريحة. وفي أحيان أخرى اعتمدته مع البنطلون الجلدي في تنسيقات أكثر عصري، أو اخ...المزيد

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 00:50 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرفي على أحدث موديلات المعطف الجلد موضة 2020 وأفكار اعتماده
العرب اليوم - تعرفي على أحدث موديلات المعطف الجلد موضة 2020 وأفكار اعتماده

GMT 00:26 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على أفضل 10 وجهات سياحية دافئة للشتاء في 2021
العرب اليوم - تعرف على أفضل 10 وجهات سياحية دافئة للشتاء في 2021

GMT 00:31 2020 الخميس ,05 تشرين الثاني / نوفمبر

أبرز نصائح ديكور لتوظيف الطراز الإثني في الشقق الـ"مودرن"
العرب اليوم - أبرز نصائح ديكور لتوظيف الطراز الإثني في الشقق الـ"مودرن"

GMT 02:31 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

مندوب سورية في الأمم المتحدة يُعلن أن بلاده لم ولن تستخدم الأسلحة الكيميائية
العرب اليوم - مندوب سورية في الأمم المتحدة يُعلن أن بلاده لم ولن تستخدم الأسلحة الكيميائية

GMT 02:27 2020 الجمعة ,06 تشرين الثاني / نوفمبر

الإعلامية أسرار الحجي تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "امرأة في وسط المدينة"
العرب اليوم - الإعلامية أسرار الحجي تكشف تفاصيل برنامجها الجديد "امرأة في وسط المدينة"

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 07:51 2020 الأربعاء ,04 تشرين الثاني / نوفمبر

هل تسبب مهرجان الجونة في زيادة إصابات الوسط الفني
العرب اليوم - هل تسبب مهرجان الجونة في زيادة إصابات الوسط الفني

GMT 10:18 2018 الجمعة ,16 آذار/ مارس

تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة
العرب اليوم - تعرّف على دور الأنشطة التعليمية في إندماج الطلاب ومساعدتهم على بناء المعرفة

GMT 13:44 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

تعرّف على الفرق بين السيارات السيدان والهاتشباك وأيهما الأفضل
العرب اليوم - تعرّف على الفرق بين السيارات السيدان والهاتشباك وأيهما الأفضل

GMT 07:14 2019 الأحد ,07 إبريل / نيسان

الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة
العرب اليوم - الرجل "الثور" يستمتع بالملذات الجسدية وتجذبه المرأة المرحة

GMT 02:27 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

"النقد الدولي" يُعلن أن زيادة القروض الميسرة تتطلب تمويلًا
العرب اليوم - "النقد الدولي" يُعلن أن زيادة القروض الميسرة تتطلب تمويلًا

GMT 09:29 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

ارتفاع أرباح سامسونغ إلكترونيكس بفضل مبيعات الهواتف الذكية
العرب اليوم - ارتفاع أرباح سامسونغ إلكترونيكس بفضل مبيعات الهواتف الذكية

GMT 16:59 2020 الثلاثاء ,20 تشرين الأول / أكتوبر

السويد تمنع "Huawei" و "ZTE " من المشاركة في مزاد الجيل الخامس
العرب اليوم - السويد تمنع "Huawei" و "ZTE " من المشاركة في مزاد الجيل الخامس

GMT 01:07 2020 الثلاثاء ,27 تشرين الأول / أكتوبر

جيلي الصينية تبيع 3 ملايين سيارة "امجراند" في الأسواق العالمية
العرب اليوم - جيلي الصينية تبيع 3 ملايين سيارة "امجراند" في الأسواق العالمية

GMT 15:23 2020 الإثنين ,26 تشرين الأول / أكتوبر

"رولز رويس" تستعد لإطلاق "الشبح" في الأسواق بتصميم أكثر أناقة
العرب اليوم - "رولز رويس" تستعد لإطلاق "الشبح" في الأسواق بتصميم أكثر أناقة

GMT 09:53 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

شركة آبل تكشف الأسبوع الماضي عن هواتف iPhone 12
العرب اليوم - شركة آبل تكشف الأسبوع الماضي عن هواتف iPhone 12

GMT 18:01 2018 الثلاثاء ,11 كانون الأول / ديسمبر

5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية
العرب اليوم - 5 وضعيات للجماع لن تصدقي تأثيرها على علاقتكما الجنسية

GMT 02:15 2020 السبت ,31 تشرين الأول / أكتوبر

محمد القويز يؤكّد أنّ الحوكمة والإفصاح يسهمان في نجاح الاكتتاب في السعودية
العرب اليوم - محمد القويز يؤكّد أنّ الحوكمة والإفصاح يسهمان في نجاح الاكتتاب في السعودية

GMT 01:37 2020 الأربعاء ,14 تشرين الأول / أكتوبر

وكالة الفضاء الأوروبية تُحذر من "حطام فضائي" في المدار حول الأرض
العرب اليوم - وكالة الفضاء الأوروبية تُحذر من "حطام فضائي" في المدار حول الأرض

GMT 12:10 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

هواوي تكشف رسميا عن أقوى هواتفها مع نظام أندرويد
العرب اليوم - هواوي تكشف رسميا عن أقوى هواتفها مع نظام أندرويد

GMT 09:43 2020 الجمعة ,30 تشرين الأول / أكتوبر

المسبار الأوروبي الياباني BepiColombo يقترب لأول مرة من كوكب الزهرة
العرب اليوم - المسبار الأوروبي الياباني BepiColombo يقترب لأول مرة من كوكب الزهرة
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2020 ©

Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab