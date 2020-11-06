أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب حدوث مخالفات وتجاوزات في العملية الانتخابية، مشيرا إلى أنه سيفوز بانتخابات الرئاسة من دون أدنى شك "إذا احتسبت الأصوات القانونية".وقال ترامب في كلمة أمام الصحافيين من البيت الأبيض، الخميس، إن "الانتخابات عرفت موجة حمراء، لا زرقاء كما كان يعتقد خصومنا"، في إشارة إلى تقدمه كمرشح للحزب الجمهوري في عدد من الولايات.وشن الرئيس هجوما على طريقة التصويت بالبريد، قائلا: "حذرت منذ أشهر من أن ذلك سيفتح مجالا للتزوير".وتابع ترامب في أول تصريحات له منذ ليلة الاقتراع: "لن نسمح للفساد بأن يسرق منا الانتخابات".