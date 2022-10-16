تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \15.10.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

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