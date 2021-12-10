مقتل عنصرين من قوات سوريا الديمقراطية وإصابة آخرين بقصف تركي بريف الحسكة

وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان، مقتل عنصرين وإصابة آخرين من قوات سوريا الديمقراطية “قسد” بقصف بري تركي على نقاط تمركزهم في قرية الدردارة في ريف تل تمر ضمن مناطق ريف الحسكة.ورصد نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان، قصفًا نفذته القوات التركية على محاور ريف الحسكة، حيث سقطت عشرات القذائف على ريف تل تمر، وتركز القصف على قرى تل جمعة والدردارة وتل شنان وتل جمعة، وسط نزوح جديد للأهالي من القرى المجاورة خوفًا من توسع رقعة القصف.