تحطم طائرة أمريكية في العراق جراء عطل فني

تحطمت طائرة أمريكية من طراز "c130 " في قاعدة التاجي بالعاصمة العراقية بغداد.

وقال مصدر أمني عراقي، إن الطائرة الأمريكية من طراز C130 التابعة التحالف الدولي لمكافحة تنظيم داعش تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي العراقية.

وأضاف المصدر لـ "السومرية نيوز"، أن الطائرة تحطمت أثناء هبوطها في قاعدة التاجي بعد احتراق المحرك ذلك جاء بسبب خلل فني".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن الجيش العراقي، سقوط صاروخ في محيط مطار بغداد الدولي، دون الإعلان عن وقوع ضحايا أو خسائر.

وقالت خلية الإعلام الأمني، إن الصاروخ سقط في محيط مطار بغداد الدولي، دون مزيد من التفاصيل.

وذكرت، في بيان، أن صاروخا سقط في محيط مطار بغداد، لافتة إلى أنه انطلق من منطقة عرب خضير جنوب المطار.

وأضافت، أن القوات الأمنية شرعت بعملية تفتيش بحثا عن العناصر التي أقدمت على هذا العمل الإرهابي.