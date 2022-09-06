قتيل فلسطيني و7 مصابين برصاص إسرائيلي في جنين

قتل شاب فلسطيني وأصيب 7 آخرين، في مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، ليل الإثنين. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن وسام بكر مدير مستشفى جنين، فجر الثلاثاء، مقتل الشاب محمد موسى محمد سباعنة (29 عاما) وإصابة 7 آخرين، أحدهم بجروح حرجة، برصاص قوات الإسرائيلية. وحسب "وفا"، اقتحمت قوة إسرائيلية كبيرة تقدر بنحو 100 آلية عسكرية ترافقها جرافة، مدينة جنين من عدة محاور، وأغلقت مداخلها، في إطار عملية أطلق عليها اسم "كسر الأمواج". وانتشرت القوات في عدد من أحياء المدينة، ونشرت قناصتها على أسطح بعض البنايات المرتفعة. وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن قوات الجيش تعمل على هدم منزل الفلسطيني رعد حازم في جنين، الذي قتل 3 مستوطنين في عملية إطلاق نار في تل أبيب قبل 5 أشهر.