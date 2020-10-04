تواصل أعمال الجولة الثانية من الحوار الليبى فى المغرب

أفادت شبكة "سكاى نيوز" بتواصل أعمال الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي فى بوزنيقة المغربية، بين وفدى مجلس النواب برئاسة يوسف العقورى، ومجلس الدولة برئاسة فوز العقار.