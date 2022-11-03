تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها \02.11.2022\

تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث تقوم وحدات من الجيش الروسي ببسط السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها وضرب مواقع القوات الأوكرانية.

زاخاروفا: موسكو تنتظر نتائج الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن "القنبلة القذرة" في أوكرانيا

إيطاليا جمدت الحزمة السادسة من المساعدات العسكرية إلى لأوكرانيا بسبب "شهية كييف المفتوحة"

بعثة روسيا تعرض مقاطع من فيلم "المراسلون العسكريون" في مقر الأمم المتحدة

الدفاع الروسية: إسقاط مقاتلة من طراز "ميغ-29" وقصف 72 وحدة مدفعية أوكرانية

زاخاروفا: سنستدعي سفيرة بريطانيا لدى موسكو

روسيا وتركيا تعلنان استئناف العمل باتفاقية نقل الحبوب عبر الممر الآمن في البحر الأسود

بولندا تبني سياجا من الأسلاك الشائكة على الحدود مع روسيا

مجلة "نيوزويك": روسيا حولت "النصر العظيم" للغرب إلى فشل كبير

وزير الدفاع التركي: تركيا تبحث خيارات لشحن الحبوب من الموانئ الروسية

تدنيس النصب التذكاري لصاحبة الفضل في تأسيس مدينة أوديسا (صورة)

شويغو: قوات الناتو بالقرب من حدود روسيا تضاعفت مرتين ونصف منذ فبراير الماضي

"قاتلة حاملات الطائرات" تقصف أهدافا عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز

موسكو: روسيا ستواصل مطالبة بريطانيا وألمانيا بإجابات حول ما حدث لنافالني وسكريبال

روسيا تحث واشنطن على تزويد منظمة حظر الأسلحة ببيانات عن المنشآت الكيمياوية المزعومة في سوريا

الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا توقف التخطيط لحركة السفن في البحر الأسود

فنلندا تطالب تركيا وهنغاريا بإعطاء "موافقة سريعة" على عضويتها في الناتو

مصادر: تصويت مجلس الأمن على مشروع القرار الروسي عن المختبرات البيولوجية في أوكرانيا الأربعاء

وزيرة الخارجية الفرنسية تدعو الصين للمساعدة في إنهاء النزاع في أوكرانيا

الأمم المتحدة تتوقع استئناف حركة السفن على طول ممر الحبوب يوم الخميس

القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك: القوات الروسية تتقدم على طول خط التماس تقريبا

البيت الأبيض: لا توجد لدينا أدلة على تزويد موسكو لمينسك بالصواريخ فرط الصوتية

تركيا تؤكد أنها ستواصل بذل الجهود لبدء تصدير الأسمدة من الموانئ الروسية

قطر تهدد بقطع الغاز عن أوروبا اذا تم فرض سقف أسعار النفط الروسي

مصدر: تركيا ستنقل رد أوكرانيا حول صفقة الغذاء إلى روسيا

الأمريكيون يطالبون بالتحقيق في وجهات إنفاق المساعدات الأمريكية لنظام كييف

وسائل إعلام أوكرانية تدعو المواطنين للخروج من المدن والتوجه للقرى

البنتاغون: لا دليل على توريد الصين أسلحة إلى روسيا

الخارجية الأمريكية: لا نتوقع اتصالات بين موسكو وواشنطن على هامش قمة مجموعة العشرين

السلطات الفنلندية تنفي وقوع جزء من الإمدادات العسكرية الغربية لأوكرانيا في أيدي العصابات الأوروبية

وزير الدفاع البيلاروسي: مينسك لا تخطط لمهاجمة أحد وإجراءاتها دفاعية

البنتاغون: نواصل بحث توفير الاتصال الفضائي لأوكرانيا مع الشركات

زاخاروفا: على الأمم المتحدة إثبات نفسها كضامن لصفقة الحبوب

الخارجية الأمريكية تخصص 47.6 مليون دولار لإزالة الألغام بأوكرانيا

الولايات المتحدة تأمل باستمرار صفقة الحبوب

غابارد: بايدن نكث بوعده وأطلق العنان للحرب مع روسيا

مدفيديف: انتصار روسيا الكامل في أوكرانيا هو الضامن لعدم اندلاع صراع عالمي

زاخاروفا تنصح بيربوك بشراء خريطة وكتاب تاريخ بعد تصريحاتها عن روسيا

كييف تعلن عن تضرر 40% من بنية نظامها التحتية

لافروف وتشاووش أوغلو يبحثان هاتفيا الوضع بشأن اتفاق الحبوب

الجمعية العامة الأممية ترفض مشروع القرار الروسي حول الأسلحة البيولوجية والكيميائية

بيلاروس تعلن وجود خطط لدى الغرب لمهاجمتها

شركة "أورالخيم" الروسية تعلن تسليم مساعدة إنسانية من الأسمدة في الموانئ الأوروبية إلى مالاوي

البيت الأبيض: واشنطن لا تبحث عن صراع مع روسيا وتريد حلا تفاوضيا في أوكرانيا

الاتحاد الأوروبي عقبة خطيرة أمام مساعدة واشنطن لكييف

موسكو: على كييف تقديم ضمانات بأن ممر الحبوب لن يستخدم لأغراض عسكرية

الدفاع السويدية تدعم مخطط نشر سلاح الناتو النووي على أراضيها

مولدوفا.. مطالبات بإعلان السفير الأمريكي شخصا غير مرغوب به

بوتين يبلغ أردوغان أن عودة روسيا إلى صفقة الحبوب ممكنة بعد التحقيق في الهجوم على سيفاستوبول

أردوغان لشولتس: ننتظر من برلين العودة إلى مواقفها المحايدة تجاه العلاقات التركية اليونانية

ماكرون: فرنسا ستساعد أوكرانيا في تعزيز دفاعها الجوي

ماكرون يتهم روسيا بـ"الإضرار بالأمن الغذائي العالمي" بعد تعليق عملها بصفقة الحبوب

الشارع التركي يشيد ببوتين ويرحب بقرار إنشاء مركز الغاز المشترك

أردوغان وبوتين يبحثان هاتفيا الوضع بشأن "اتفاق الحبوب"

عضو مجلس إدارة منطقة زابوروجيه يفند اتهامات كييف بشأن الكارثة البيئية و"الأسماك"