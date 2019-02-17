مصرع أكثر من 30 حوثيًا في مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف بمناطق حجور
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مصرع أكثر من 30 حوثيًا في مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف بمناطق حجور

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العرب اليوم - مصرع أكثر من 30 حوثيًا في مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف بمناطق حجور

ميليشيا الحوثي الإرهابية
عدن ـ العرب اليوم

قُتل أكثر من 30 عنصراً من ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، في مواجهات مع قبائل حجور وغارات لتحالف دعم الشرعية في اليمن، في حجة شمال غربي اليمن.

وقالت مصادر ميدانية بحسب ما ذكره موقع / سبتمبر/ التابع للقوات المسلحة اليمنية " إن مقاتلي القبائل نفذوا عملية التفاف قُتل خلالها أكثر من 20 عنصراً حوثياً، لا زالت جثثهم مرمية في الشعاب وسط فرار جماعي لمن تبقى منهم".

وأعطبت قبائل حجور بمنطقة أفلح الشام عربتين تابعتين للحوثيين، وقتل منهم أكثر من 10 مسلحين كانوا على متن العربتين لحظة استهدافها.

وذكر الموقع أن مقاتلي القبائل استعادوا مواقع في منطقة ذراع النيد المحاذيين لمنطقة أفلح الشام.
 

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مصرع أكثر من 30 حوثيًا في مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف بمناطق حجور مصرع أكثر من 30 حوثيًا في مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف بمناطق حجور



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مصرع أكثر من 30 حوثيًا في مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف بمناطق حجور مصرع أكثر من 30 حوثيًا في مواجهات مع القبائل وغارات للتحالف بمناطق حجور



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