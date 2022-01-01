إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان
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إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان

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حريق ضخم في بساتين الزيتون
بيروت - العرب اليوم

 اندلع حريق ضخم في بساتين الزيتون بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان، فيما أدت الرياح إلى تأجيجه وتمدّده ما أثار المخاوف من بلوغه المنازل القريبة.  وعملت سيارات الإطفاء في حلبا وخريبة الجندي على السيطرة على الحريق وإخماده، فيما تستمر عمليات التبريد منعا لتجدد الحريق.

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إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان إخماد حريق ضخم بين بلدتي ذوق حلبا والنفيسة شمالي لبنان



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